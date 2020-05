Proprio oggi vi avevamo parlato del futuro di Domenica In, in vista della sua conclusione annunciata inizialmente per il 14 giugno. A quanto pare però la trasmissione domenicale condotta da Mara Venier potrebbe allungarsi dopo un incontro avvenuto ieri tra la conduttrice ed il direttore di Rai1, Stefano Coletta. Ad anticiparlo è TvBlog.it che indica come data conclusiva della stagione il 28 giugno prossimo.

Domenica In si allunga con sorpresa

In vista del gran finale che potrebbe arrivare più tardi del previsto, Mara Venier starebbe pensando per la sua Domenica In ad un’idea davvero strepitosa e forse non semplice da realizzare. Scrive in merito Blogo:

Si sta infatti pensando di fare l’ultima puntata di Domenica in, quella del 28 giugno in diretta da Rimini. L’idea è nata da un colloquio fra il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la conduttrice del programma Mara Venier.

In caso di riuscita sarebbe un bel segnale di ripartenza non solo per la tv ma anche per il turismo, settore messo a rischio proprio dall’emergenza Coronavirus. Ma non solo: al fine di rendere un vero evento l’ultima puntata di Domenica In potrebbe essere un’ulteriore sorpresa:

Sarebbe poi auspicabile, proprio per dare a questa ultima puntata di Domenica in il sapore dell’evento, di dividerla in due parti. Un paio di ore nella classica collocazione pomeridiana e un paio di ore in prima serata, dalle 21:30 dopo Soliti ignoti e fino allo Speciale Tg1 delle 23:30.

Anticipazioni e ospiti puntata 31 maggio

Intanto Mara Venier si prepara alla sua nuova 38esima puntata di Domenica In in onda oggi 31 maggio dalle ore 14.00 come sempre su Rai1. Ancora una volta saranno numerosi gli amici ed ospiti della conduttrice, scopriamoli insieme.

Massimo Ranieri si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il suo singolo “Mia ragione”, che aveva cantato con successo a Sanremo 2020 e che fa parte del suo ultimo album. Enrico Brignano interverrà per presentare la serata “Tutto casa e teatro”, in onda su Rai2 lunedì 1 giugno, per poi raccontare come ha trascorso questo periodo di riposo forzato in famiglia causa emergenza Coronavirus. Morgan si collegherà da Milano per presentare il suo libro “Essere Morgan, la casa gialla” contenente foto, racconti e scritti inediti.

Per un aggiornamento sugli ultimi dati in merito alla diffusione del Coronavirus interverrà da Milano il prof. Massimo Galli, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ ospedale ‘Sacco’ di Milano; Giovanni Toti, governatore della Liguria, si collegherà da Genova, mentre in collegamento da Bari ci sarà il Sindaco Antonio Decaro.

Giovanna Botteri, corrispondente della Rai, si collegherà da Pechino per raccontare i suoi 30 anni di inviata nei quali ha seguito da vicino gli avvenimenti internazionali più significativi. Pierluigi Diaco si collegherà dallo Studio 3 di Via Teulada, dove sono in corso le prove del suo programma “Io e Te”, che torna su Rai1 da lunedì 1 giugno alle 14.00.