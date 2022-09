Domenica In, quando torna Mara Venier? Novità edizione, salta la versione “Show” in prima serata: ecco perché

La nuova stagione televisiva sta per ripartire ed anche Domenica In, la storica trasmissione in onda nel dì festivo di Rai1, si prepara a tornare in onda con Mara Venier, anche quest’anno alla conduzione. Ma quando accadrà e cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione?

Domenica In, quando torna su Rai1?

Bisognerà attendere il prossimo 11 settembre 2022 per il ritorno di Domenica In nel primo pomeriggio di Rai1, come sempre a partire dalle ore 14.00 in punto, subito dopo l’edizione del Tg1 delle ore 13.30.

Alla conduzione del programma storico ritroveremo la padrona di casa per eccellenza, Mara Venier, che si prepara ad accogliere i suoi numerosi ospiti per interviste indimenticabili e momenti di puro intrattenimento.

La nuova edizione di Domenica In è stata annunciata dalla stessa Mara Venier nel corso della conferenza stampa quando ha spiegato:

Le novità di Domenica In? Squadra che vince non si cambia. Ci sarà qualcosa di nuovo. Il 9 settembre, ci sarà la nostra conferenza stampa. Per me, sarà la 14esima edizione. Avrò modo di parlare ampiamente agli amici giornalisti. Faccio il mio in bocca al lupo a te, Simona, perché questo è un incarico non facile. E faccio un in bocca al lupo a tutti i miei colleghi. Alcuni di loro fanno parte del mio cuore. Buon lavoro. Ce la metteremo tutta.

Salta versione Show: il motivo

Se a breve potremo rivedere la nuova edizione del programma con Mara Venier, però, lo stesso non si può dire per Domenica In Show, la puntata speciale in prima serata annunciata nelle passate settimane ma a quanto pare saltata.

Il motivo? Lo rivela DavideMaggio.it che in merito scrive: “a quanto pare per ragioni di tempo e studio; la stessa conduttrice ha preferito concentrarsi unicamente sulla classica Domenica In, che riprenderà dall’11 settembre sempre alle 14”.