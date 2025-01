Domenica In inaugura il 2025 con l’oroscopo di Paolo Fox e grandi ospiti: le anticipazioni

La 17esima puntata di Domenica In, in onda domenica 5 gennaio alle 14 su Rai 1, si preannuncia come un appuntamento imperdibile. Mara Venier, al timone del celebre talk show, darà il benvenuto al 2025 con un parterre d’eccezione. Tra astrologia, racconti emozionanti e performance musicali, la trasmissione promette di tenere incollati milioni di spettatori.

Domenica In, Paolo Fox e l’oroscopo 2025, ospiti ed emozioni

Tra i momenti più attesi della puntata spicca l’intervento di Paolo Fox, celebre astrologo, che svelerà l’oroscopo dell’anno. Un segmento che ogni anno cattura l’attenzione di appassionati e curiosi, pronti a scoprire cosa riservano le stelle per il 2025.

In studio si alterneranno sei celebri coppie, tra cui Francesco Pannofino con la moglie Emanuela, Rosanna Lambertucci con il marito Mario e Rosanna Banfi con Fabio. Storie di amore, carriera e vita quotidiana si intrecceranno in un dialogo intimo con la Venier, che saprà regalare momenti di leggerezza e intensità.

La musica avrà un ruolo centrale. Nek, armato di chitarra, proporrà alcuni dei suoi successi intramontabili come Laura non c’è e presenterà Dalla strada al palco, in partenza il 10 gennaio. Emozioni pure con Francesco Merola e Marianna Mercurio, che si esibiranno in Lacreme napulitane in omaggio al grande Mario Merola.

Non mancherà il ricordo di Pino Daniele, a dieci anni dalla scomparsa, con l’intervento di Pietro Perone, autore di un libro dedicato al cantautore. Monsignor Domenico Sorrentino, invece, presenterà un volume su Carlo Acutis, accompagnato da una nota speciale di Papa Francesco.