Il nuovo anno si apre insieme a Mara Venier ed alla sua Domenica In. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 gennaio 2023, dalle ore 14.00 andrà in onda la nuova puntata del programma storico di Rai1. Tantissimi gli ospiti di zia Mara, a partire da Paolo Fox con il suo oroscopo 2023.

A Domenica In l’oroscopo di Paolo Fox 2023 e tanti ospiti

Dopo aver svelato le previsioni del 2023 con il suo oroscopo segno per segno a I Fatti Vostri, Paolo Fox torna in tv, questa volta su Rai1 nella Domenica In di Mara Venier per riproporre le sue anticipazioni sul nuovo anno appena arrivato. Rivedremo quindi le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, con un occhio di riguardo ai settori dell’amore e del lavoro.

Tra gli altri ospiti della puntata, anche il mago Silvan e poi Stefano Orfei che ricorderà la madre, la grande Moira Orfei. In studio anche il figlio Manfredi e Luca Alghisi.

E poi Roberto Bolle il quale ripercorrerà i momenti più emozionanti della sua carriera. Ospiti anche Donatella Rettore, Bobby Solo col figlio Ryan e la compagna Tracey; Dalila Di Lazzaro; Alessandro Ristori; Monica Guerritore. In conclusione, Andrea Sannino e Franco Ricciardi, autori e protagonisti della sigla di Domenica In, regaleranno al pubblico un medley di successi della grande tradizione napoletana.