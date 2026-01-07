Divorzio Coma Cose, lui rompe il silenzio

La fine del matrimonio tra Fausto Lama e Francesca Mesiano, oltre a segnare la conclusione della loro storia personale, ha coinciso anche con la chiusura di un capitolo importante come quello dei Coma Cose. A raccontare cosa è successo negli ultimi mesi è stato lo stesso Lama, ospite del podcast SuperNova di Alessandro Cattelan, dove ha parlato apertamente del periodo vissuto insieme all’ex moglie e delle ragioni che li hanno portati a separarsi.

Il musicista, voce maschile del duo, ha spiegato come la rottura sia maturata in modo graduale, dopo un periodo vissuto a ritmi intensissimi. Lui e Francesca si erano sposati nell’ottobre 2024 e pochi mesi dopo, nel marzo 2025, hanno deciso di prendere strade diverse. In mezzo, il viaggio di nozze, Sanremo e una promozione serrata che non ha lasciato spazio per fermarsi davvero.

Il racconto

“Noi ci sposiamo a ottobre, poi facciamo Sanremo. Prima c’è stato il viaggio di nozze, ma poi è partito Sanremo. Finita la promo di Sanremo, ci guardiamo e diciamo: ‘Aspetta, è 3 anni che corriamo come dei pazzi, qua c’abbiamo dei problemi’”, ha raccontato Lama. Da lì, il bisogno di fermarsi e guardare in faccia una realtà che non poteva più essere ignorata: “Quindi ti siedi, capisci, e pian piano, insomma, abbiamo capito che dovevamo separarci”.

La decisione è arrivata proprio mentre erano in corso i preparativi per il tour. “Questa cosa è successa in concomitanza con i preparativi del tour: cioè dall’allestimento del tour già non eravamo più insieme, quindi è stato un po’ angosciante, anche perché poi le canzoni…”, ha spiegato. Alla domanda di Cattelan su quanto l’ambiente intorno a loro fosse a conoscenza della situazione, Lama ha risposto senza esitazioni: “Beh, sì, l’abbiamo detto ai collaboratori stretti”.

Salire sul palco in quelle condizioni non è stato semplice, soprattutto perché la musica dei Coma Cose è sempre stata un racconto intimo e condiviso. “Immaginati andare sul palco perché poi, come dicevi, è un diario condiviso la nostra musica, quindi tutte le volte ripercorri quella roba e dici ‘Madonna’”. Nonostante la fatica emotiva, Lama ha raccontato anche il lato più umano e positivo di quell’esperienza: “È anche una cosa bella, ha avuto anche un risvolto bello questo, perché poi ce lo siamo anche detti a metà tour, ci sono state delle sere in cui finivamo a parlare sulla panchina e confrontarci”.

L’addio “lento e consapevole” dei Coma Cose

Il tour è diventato così una sorta di addio lento e consapevole. “È stato anche un bellissimo modo di salutarci fondamentalmente, come se ci fossimo salutati in tutte le 20 date di tour, ogni volta era un countdown lungo, però è anche un regalo che ci è successo perché sennò probabilmente non ci vedevamo più ed era un peccato. Questa è la cosa bella della musica, che comunque ti unisce a prescindere”, ha concluso il cantante.

Tra i fattori che hanno pesato sulla crisi, Lama ha indicato anche la differenza d’età tra lui e Mesiano. “10 anni sono tanti, che forse poi sono stati anche uno dei motivi della rottura”, ha ammesso. Secondo l’artista, ci sono fasi della vita in cui l’età passa in secondo piano, “magari c’è un momento in cui tu puoi stare anche con una persona che ha 20 anni più di te”, ma arriva anche il momento in cui questa distanza inizia a farsi sentire.

Oggi Fausto Lama ha 47 anni, Francesca Mesiano 36, la stessa età che lui aveva quando si sono conosciuti. “Comunque ero un’altra persona anch’io e forse capisco anche no, certi pensieri, certe cose”. Lama ha poi riflettuto sul cambiamento che si vive superata una certa soglia: “È normale dopo i 45 anni, almeno quello questo che è successo a me, che cambi prospettiva, cioè fino ai 45 è come se la vita ti insegnasse che tutto si sistema, che si guarisce, che se fa male una cosa ne farai un’altra, e invece dopo i 45… capisci che certe cose non si aggiusteranno, capisci che certe cose sono destinate a pian piano a scemare, a degradarsi o comunque non avrai più certe possibilità”.

Parole che raccontano una separazione dolorosa, ma affrontata con lucidità e rispetto, e che spiegano come la fine di una storia possa diventare anche un momento di consapevolezza e crescita.