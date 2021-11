Avvisate subito Francesca Cipriani: il Divino Otelma potrebbe essere prestissimo un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip! Attraverso una sua Instagram Stories (poi prontamente rimossa), ha lanciato un indizio assolutamente chiarissimo. Potrebbe essere proprio lui uno dei 4/5 concorrenti che nelle prossime settimane, a partire da dicembre, varcheranno la porta rossa.

Divino Otelma nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Nuovo choc per Francesca Cipriani

In questi giorni è trapelata la notizia di un possibile allungamento del Grande Fratello Vip che potrebbe andare avanti fino a febbraio/marzo per poi lasciare spazio alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Tuttavia si è reso necessario anche puntare a una rinfrescatina del cast che al momento sembra arenato alle ormai deteriorate dinamiche. Come animare il gruppetto di Vipponi, se non facendo agitare ancora un po’ Francesca Cipriani? Dopo l’ingresso de fidanzato Alessandro Rossi, per la Pupa starebbe per arrivare un nuovo ospite inatteso: il Divino Otelma!

Nella Story postata da Marco Amleto Belelli – questo il vero nome -, Otelma annuncia: “Quasi pronti”, quindi l’immagine di un occhio e di una casa.

IL DIVINO OTELMA NUOVO CONCORRENTE INSIEME ALLA CIPRIANI E GIUCAS SE QUESTO È UNO SCHERZO ALFONSO TI VENGO A CERCARE STO TREMANDO #GFVip pic.twitter.com/bPSox1dqwx — sorella jo (@salvatrash1) November 5, 2021

Ma cosa c’entra Divino Otelma con Francesca Cipriani? I due parteciparono alla medesima edizione dell’Isola dei Famosi, ma per il primo non fu tanto fortunata poiché fu costretto a lasciare l’Honduras dopo che la Pupa lo spinse facendolo cadere di faccia su una piattaforma in legno durante una prova. La vicenda finì con una maxi richiesta di risarcimento a scapito della Cipriani e varie liti trash dalla d’Urso…