Ditonellapiaga, vero nome e perché ha scelto di chiamarsi in questo modo: la storia è molto bizzarra

Ditonellapiaga torna a Sanremo 2023 e duetta con i Colla zio durante la serata dedicata alle cover: qual è il vero nome di questa particolare cantautrice? Scopriamo tutti i dettagli a seguire.

Perché Ditonellapiaga si chiama così e qual è il suo vero nome

Il vero nome di Ditonellapiaga è Margherita Carducci. La cantante ha spiegato, in diretta su Radio Deejay, per quale motivo ha scelto di chiamarsi in questa maniera:

Il nome colpisce, quindi la gente quando ha visto che ero a Sanremo si sarà chiesta: “Ma chi è questa?”. Il nome nasce dal nome Instagram. È difficile trovare un nome che ti rappresenti davvero. Ti fai sempre mille paranoie, per trovare qualcosa che ti rappresenti davvero. È un po’ provocatrice, ma lo intendo in maniera simpatica. Mi suonava buffa, sceglievo sempre dei nomi che mi piacevano onomatopeicamente e mi suonavano divertenti.

La stessa cantautrice ha elencato alcuni dei possibili nomi d’arte che, purtroppo o per fortuna, non sono rimasti, forse semplicemente per caso:

Sceglievo sempre nomi un po’ bizzarri, tipo Settespaghetti, Certecertezze, tutti nomi che mi suonavano carini. Una volta entrando in un locale un amico mi ha detto “Anvedi, è entrata Ditonellapiaga”. Mi è piaciuto sentirlo e l’ho tenuto. A mia nonna, per esempio, non piace.

Ditonellapiaga è nata il 5 febbraio del 1997 e ha 26 anni compiuti da poco.