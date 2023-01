Oriana Marzoli ha fatto il dito medio in direzione di Daniele Dal Moro scatenando la rete e gli estimatori del Grande Fratello Vip. La “non” coppia più amata del reality show proprio in queste ore si è riavvicinata facendo impazzire i fan.

Durante la festa di ieri sera, Oriana e Daniele si sono molto avvicinati passando del tempo in camera insieme perché lui non stava molto bene.

Dopo aver “consultato” a distanza la sorella di Daniele, Oriana ha raggiunto gli altri e il suo atteggiamento non è piaciuto al mondo social che ha accusato la venezuelana di prenderlo in giro.

Oriana, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha preso bonariamente in giro Daniele:

Ma quale limonato? Ho rubato 3mila baci… io sono ladra, sono nata ladra. Ho rubato tanti baci, non solo il vino. Baci a stampo, minchi* non c’è la lingua. Mi sono arrabbiata e me ne sono andata… arrabbiata, ho fatto un po’ finta, la scenata.

Lui aveva la bandata negli occhi perché non voleva la luce, è tutto vero. Poverino lui che non si può alzare e non può fare niente… vaffancul*!