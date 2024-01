Avrebbero coperto i microfoni e parlato in codice: Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin sarebbero così finiti al centro di un nuovo polverone dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Sono queste le accuse mosse da una buona fetta di spettatori che sui social hanno evidenziato le gesta dei due gieffini, i quali sarebbero andati contro il regolamento del reality.

Discorso in codice tra Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin? I dubbi

Il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, dopo la morte del padre, ha continuato a destare qualche perplessità in alcuni inquilini. Non tutti, infatti, sarebbero felici del suo ritorno, ed in particolare coloro che nei giorni scorsi, proprio durante la sua assenza, avrebbero manifestato un’assenza totale di empatia.

Gli animi non si sarebbero per nulla placati e le antipatie, se possibile, si sarebbero persino enfatizzate. Adesso il web accusa Garibaldi e Rosy di aver parlato alle spalle dell’attrice e, nel dettaglio, di aver coperto il microfono e parlato in codice pur di non farsi comprendere da casa.

Sarà davvero così? Il video in questione e che li smaschererebbe mostra Garibaldi e Rosy Chin intenti a parlare a voce molto bassa e quasi incomprensibile mettendo spesso le mani davanti alla bocca con la scusa di stare fumando. “Odiano Beatrice, non la volevano in casa”, sostengono alcuni utenti sul social X. Ma c’è anche chi prende le loro difese facendo chiarezza sul loro discorso poco chiaro: “Rosy era solo preoccupata per Anita che potesse uscire, lui le ha detto che pensa che resti perché non devono mollare e solo chi sbaglia può migliorarsi. Non hanno detto niente di male”.

Indubbiamente il loro comportamento andrebbe contro il regolamento del Grande Fratello che non ammette discorsi in codice. Saranno ripresi per questo?

Sti due che parlano a bassa voce con le mani avanti la bocca per non farsi riprendere e sentire ,poi continuano a parlare in codice ,questi odiano bea non la volevano in casa che schifo 🤮🤡🤡 #GrandeFratello