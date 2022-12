Discorso di fine anno di Sergio Mattarella in diretta: orario e dove vederlo in Tv e streaming

Il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella è un appuntamento imperdibile sebbene quest’anno è stato messo a rischio fino all’ultimo a causa del Covid che ha colpito il Capo dello Stato. Tuttavia Mattarella è guarito proprio nei giorni scorsi e questo ha scongiurato il pericolo di una fine d’anno senza il consueto discorso.

Discorso di fine anno di Sergio Mattarella: dove vederlo in tv e streaming

Quello pronunciato nel 2021 era stato annunciato come l’ultimo discorso del presidente della Repubblica Mattarella. Tuttavia, pochi mesi dopo Mattarella è stato rieletto per il suo secondo mandato, dando la sua disponibilità, come accaduto in precedenza con Giorgio Napolitano.

Ma dove e come vedere il consueto discorso di fine anno del presidente? Il classico appuntamento del 31 dicembre sarà trasmesso in tv attraverso le principali emittenti, a reti unificate, a partire dalle ore 20.30, dal Palazzo del Quirinale.

Il discorso sarà visibile anche in live streaming sul canale Youtube della presidenza della Repubblica e sulle piattaforme RaiPlay e Mediaset Play. Dalle medesime piattaforme sarà possibile rivederlo in streaming una volta terminato, ma come da tradizione troverete video e testo integrale anche sul nostro blog.