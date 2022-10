Prosegue l’attacco a Marco Bellavia da parte di alcuni Vipponi anche dopo l’abbandono del concorrente, che ieri avrebbe deciso (di sua volontà?) di lasciare la spiatissima Casa del GF Vip. Per comprendere fino in fondo ciò che sarebbe accaduto davvero, occorrerà attendere la puntata di domani del reality condotto da Alfonso Signorini.

Elenoire continua ad offendere Marco Bellavia: “Disadattato”

Secondo le indiscrezioni, il padrone di casa del GF Vip ed i suoi autori sarebbero indignati per via della situazione che si sarebbe venuta a creare in Casa. Eppure nessuno sarebbe intervenuto in maniera netta riprendendo i Vipponi e cercando di interrompere i loro atteggiamenti da bulli.

L’ultimo episodio risale a poche ore fa. Elenoire Ferruzzi, parlando con Sara Manfuso avrebbe commentato le urla fuori dalla Casa di chi li accusava di aver fatto bullismo nei confronti di Bellavia:

Continuano a urlare, domani ci sarà il circo con questa storia di Marco, ci faranno passare da cattivi quando era solo un disadattato per carità.

Non è tutto, poiché Elenoire avrebbe ritenuto di non aver mai detto nulla nei confronti di Marco, ed anche Sara ha sostenuto di essersi comportata bene con lui. Ad intervenire però sarebbe stata Ginevra:

Si è maturi quando si capisce di aver sbagliato e io ho sbagliato.

La Lamborghini infatti, parlando con Antonino è stata l’unica ad aver ammesso di aver avuto atteggiamenti da bulla nei confronti dell’ex inquilino.