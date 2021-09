La quinta puntata del Grande Fratello Vip 6 in diretta tv e streaming ci aspetta stasera, lunedì 27 settembre, come sempre nel prime time di Canale 5, L’appuntamento con Alfonso Signorini sarà ricco di sorprese già annunciate che andranno a coinvolgere Sophie Codegoni ma anche l’ex coppia formata da Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Come poter seguire la quinta puntata? A seguire vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere su streaming, social e daytime con le novità del momento.

Diretta Grande Fratello Vip, streaming: quinta puntata, social e daytime

La quinta puntata del Grande Fratello Vip svelerà le ultime dinamiche intervenute tra i Vipponi, tra prime simpatie speciali, baci ma anche incomprensioni. Il reality è nel vivo con la quarta puntata in diretta, condotta da Alfonso Signorini e con le due opinioniste in studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A loro si sono aggiunte le due “grandi sorelle”.

APPUNTAMENTI IN DAY TIME – Per seguire minuto per minuto il GF Vip 6, il collegamento con la Casa ti aspetta ogni giorno, dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra e su LA5 da lunedì a venerdì alle 12:30 e all’01:00. I momenti salienti delle giornate dei protagonisti di questa edizione saranno raccontati attraverso due strisce giornaliere in onda alle 16.10 su Canale 5 e alle 18.00 su Italia 1.

Da oggi importante novità, come svelato da TvBlog.it:

Dalla puntata odierna della striscia quotidiana del pomeriggio di Canale 5 infatti Alfonso Signorini si collegherà in diretta con la casa da dove lancerà e commenterà i temi caldi del giorno che poi verranno affrontati durante la diretta serale del programma. Questa parte in diretta della striscia del Grande fratello vip 6 verrà realizzata nei pomeriggi che precedono la puntata serale, quindi tutti i lunedì e tutti i venerdì.

DIRETTA STREAMING E SOCIAL – Oltre alle finestre di day time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Il vincitore del GF Vip 6 si aggiudicherà il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) ma solo se riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Come si vota