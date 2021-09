Dopo l’esordio del passato lunedì 13 settembre, torna nella prima serata di oggi, venerdì 17 settembre, l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in diretta su Canale 5. Si tratta della seconda puntata settimanale in compagnia di Alfonso Signorini, durante la quale potremo conoscere la seconda parte di Vipponi pronti ad accedere nella spiatissima Casa. Di seguito, le informazioni su streaming, social, daytime.

Diretta Grande Fratello Vip, streaming: seconda puntata, social e daytime

Il Grande Fratello Vip è ufficialmente tornato. C’è chi rimpiange la passata edizione del reality e chi invece ha già voltato pagina affezionandosi ai nuovi concorrenti che, a quanto pare, potrebbero tenerci compagnia per diversi mesi.

Intanto siamo pronti al secondo appuntamento di stasera, come sempre in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, insieme al padrone di casa Alfonso Signorini e con le due opinioniste amiche-nemiche, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

APPUNTAMENTI IN DAY TIME – Per seguire minuto per minuto il GF Vip 6, il collegamento con la Casa ti aspetta ogni giorno, dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra e su LA5 da lunedì a venerdì alle 12:30 e all’01:00. I momenti salienti delle giornate dei protagonisti di questa edizione saranno raccontati attraverso due strisce giornaliere in onda alle 16.10 su Canale 5 e alle 18.00 su Italia 1.

DIRETTA STREAMING E SOCIAL – Oltre alle finestre di day time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Il vincitore del GF Vip 6 si aggiudicherà il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) ma solo se riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.