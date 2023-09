Siete tra coloro che fanno parte della categoria degli insonni e che puntavano sulla diretta del Grande Fratello 24 ore su 24 per poter godere di un po’ di compagnia durante la notte? Ebbene, stiamo per darvi cattive notizie: in questa nuova edizione, infatti, la diretta si fermerà alle 3 di notte per riprendere alle ore 9 del giorno stesso. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini al termine della prima puntata.

Diretta Grande Fratello: ecco perché si interromperà di notte

C’è un motivo dietro la scelta di interrompere la diretta notturna del Grande Fratello, garantendo quindi il live “solo” per 19 ore al giorno. “Per adesso sono questi gli orari”, ha spiegato il conduttore.

In chiusura della prima puntata, Signorini ha annunciato che per la prima volta la diretta del GF non sarà 24 ore su 24:

Vi voglio informare che per ragioni produttive la diretta proseguirà fino alle 3 di questa notte per poi riprendere il mattino successivo alle 9. Almeno per adesso sono questi gli orari, poi vedremo più avanti.

