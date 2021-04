Oggi, sabato 17 aprile 2021 è il giorno dell’addio del Principe Filippo. Si svolgeranno nel primo pomeriggio i funerali in diretta mondiale tv del consorte della Regina Elisabetta II, scomparso nei giorni scorsi all’età di 99 anni. Alle esequie prenderanno parte appena 30 persone, tra cui i fratelli Harry e William i quali però saranno tra loro “separati”.

Diretta funerali Principe Filippo: tv e streaming, ecco dove

I funerali del Principe Filippo saranno trasmessi in diretta tv e streaming. Come poter seguire il rito funebre? La funzione si svolgerà nella Cappella di San Giorgio, la chiesetta privata all’interno del Castello di Windsor, la stessa in cui si unirono in matrimonio Harry e Meghan (quest’ultima grande assente).

La Royal Family, come spiega Novella 2000, ha fatto sapere che il funerale del Principe Filippo sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale di Youtube della Famiglia Reale a partire dalle ore 14.30 ora locale (le 15.30 in Italia).

Ma non solo: i funerali del consorte della Regina Elisabetta saranno trasmessi anche su alcune tv nazionali (Rai 1, Canale 5, SkyTg24). In particolare Sky Tg24 ha pensato ad una diretta speciale dalle 15.30 alle 17 con collegamenti in diretta da Londra e ospiti in studio.

Lo scatto privato della Regina prima del funerale

A poche ore dall’addio al Principe Filippo, la Regina Elisabetta ha voluto rendere pubblica attraverso il profilo Instagram ufficiale della Royal Family, una fotografia privata che la ritrae con il consorte:

La Regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il Duca di Edimburgo in cima al Coyles of Muick, in Scozia, nel 2003. Sua Maestà e la Famiglia Reale sono grati per tutti i messaggi di condoglianze da tutto il mondo e sono stati toccati nel vedere e sentire così tante persone che hanno condiviso ricordi affettuosi del Duca, per celebrare la sua vita.

Foto apertura: Instagram @theroyalfamily