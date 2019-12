Nuovo appuntamento, questo giovedì 12 dicembre, all’insegna della diretta di Europa League. Tante le partite in programma in questo primo appuntamento del mese che vede impegnate le due italiane, Lazio e Roma. Tutti i match della giornata saranno come sempre trasmessi in diretta su Sky tramite i propri canali ad hoc, con diretta streaming sui servizi per i soli abbonati, Sky Go e NowTV, mentre TV8 trasmetterà in chiaro solo una partita delle due italiane protagoniste. Il calcio di inizio è fissato in due differenti fasce: alle 18.55 e alle 21.00. Pre e post partita non mancherà lo studio con Anna Billò, affiancata da Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani. Ecco di seguito l’ampio programma di oggi.

Europa League oggi 12 dicembre: tutte le partite

Il calcio di inizio che inaugurerà la nuova giornata di Europa League, sarà alle 18.55 con il match Rennes-Lazio su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra, anche in chiaro su TV8) con telecronaca Federico Zancan; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Dario Massara.

Ecco tutte le altre partite: Cluj-Celtic Glasgow Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Andrea Marinozzi. Standard Liegi-Arsenal Sky Sport 254 (satellite e fibra); telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo. Copenaghen-Malmoe Sky Sport 255 (satellite e fibra); telecronaca Geri De Rosa; Diretta Gol Lucio Rizzica.

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre). Eintracht F.-Vitoria G. telecronaca Paolo Redi; Lask-Sporting Lisbona telecronaca Alessandro Sugoni; PSV Eindhoven-Rosenborg telecronaca Gaia Brunelli; Qarabag-Dudelange telecronaca Christian Giordano; Basilea-Trabzonspor telecronaca Daniele Barone; Dynamo Kiev-Lugano telecronaca Luca Boschetto; Apoel Nicosia-Siviglia telecronaca Marco Frisoli; Getafe-Krasnodar telecronaca Antonio Nucera.

I match delle ore 21.00

Si parte in prima serata con Roma-Wolfsberg in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol Maurizio Compagnoni.

Ecco tutte le altre partite che chiudono la giornata: Borussia M-Basaksehir Sky Sport 253 (satellite e fibra); telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Andrea Marinozzi. Manchester Utd-AZ Alkmaar Sky Sport Football e Sky Sport 254 (satellite e fibra; anche in 4K HDR con Sky Q satellite); telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo. Rangers Glasgow-Young Boys Sky Sport 255 (satellite e fibra); telecronaca Davide Polizzi; Diretta Gol Lucio Rizzica. Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre).

Wolverhampton-Besiktas telecronaca Paolo Redi; Espanyol-CSKA Mosca telecronaca Antonio Nucera; Gent- Oleksandriya telecronaca Gaia Brunelli; Porto-Feyenoord telecronaca Daniele Barone; Ludogorets-Ferencvaros telecronaca Luca Boschetto; Slovan Bratislava-Braga telecronaca Marco Frisoli; Wolfsburg-Saint Etienne telecronaca Alessandro Sugoni; Partizan Belgrado-Astana telecronaca Christian Giordano.