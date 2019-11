Dopo le due giornate dedicate alla Champions League, come da tradizione il testimone passa all’Europa League, con le sue partite in programma. Un ricco menu ci attende questo giovedì 28 novembre, con le protagoniste italiane, Roma e Lazio, che faranno sognare gli appassionati di calcio. I match saranno come sempre trasmessi in diretta su Sky tramite i propri canali ad hoc, con diretta streaming sui servizi per i soli abbonati, Sky Go e NowTV, mentre TV8 trasmetterà in chiaro solo una delle partite con protagoniste le italiane. Le partite si svolgeranno in tre differenti fasce: 16.50, 18.55 ed in prima serata alle 21.00. Pre e post partita non mancherà lo studio con Anna Billò, affiancata da Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani. Ecco di seguito l’ampio programma di oggi.

Europa League oggi 28 novembre: tutte le partite

Il calcio di inizio che inaugurerà la nuova giornata di Europa League, sarà alle 16.50 con il match Astana-Manchester United in diretta su Sky Sport Football (satellite e fibra) e con telecronaca Nicola Roggero.

Ecco i match in scena dalle ore 18.55: si parte subito con Basaksehir Istanbul-Roma, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); telecronaca Riccardo Gentile; commento Beppe Bergomi; bordocampo Paolo Assogna; Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Wolsberg-Borussia M. Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra); telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Daniele Barone. Feyenoord-Rangers Glasgow Sky Sport 254 (satellite e fibra); telecronaca Gianluigi Bagnulo; Diretta Gol Marco Frisoli. Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre).

Young Boys-Porto telecronaca Massimo Tecca; Saint Etienne-Gent telecronaca Paolo Redi; AZ Alkmaar-Partizan B. telecronaca Gaia Brunelli; Besiktas-Slovan Bratislava telecronaca Alessandro Sugoni; Braga-Wolverhampton telecronaca Ivano Pasqualino; Ferencvaros-Espanyol telecronaca Antonio Nucera; Oleksandriya-Wolfsburg telecronaca Christian Giordano; CSKA Mosca-Ludogorets telecronaca Luca Boschetto.

I match di Europa League delle 21.00

Si parte in prima serata con Lazio-Cluj Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) anche in chiaro su TV8; telecronaca Andrea Marinozzi; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Dario Massara.

Arsenal-Eintracht F. Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra) anche in 4K HDR con Sky Q satellite; telecronaca Federico Zancan; Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Celtic Glasgow-Rennes Sky Sport 254 (satellite e fibra); telecronaca Geri De Rosa; Diretta Gol Daniele Barone.

Sporting Lisbona-PSV Sky Sport 255 (satellite e fibra); telecronaca Davide Polizzi; Diretta Gol Massimo Tecca.

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Vitoria G.-Standard Liegi telecronaca Gaia Brunelli

Malmoe-Dynamo Kiev telecronaca Luca Boschetto

Dudelange-Apoel Nicosia telecronaca Marco Frisoli

Siviglia-Qarabag telecronaca Antonio Nucera

Rosenborg-Lask telecronaca Christian Giordano

Lugano-Copenaghen telecronaca Alessandro Sugoni