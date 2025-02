Dimartino, chi è: a Sanremo 2025 con Brunori SAS, vita privata e Colapesce

Antonio Di Martino, noto al grande pubblico come Dimartino, è un cantautore siciliano che ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama musicale italiano. Nato a Palermo il 1° dicembre 1982, ha intrapreso un percorso artistico che lo ha portato a collaborare con numerosi artisti di spicco e a partecipare più volte al Festival di Sanremo. Nel 2025, Dimartino torna sul prestigioso palco dell’Ariston, questa volta al fianco di Brunori Sas nella serata dedicata alle cover.

Chi è Dimartino

La carriera musicale di Dimartino inizia nel 1998 con la formazione del gruppo Famelika, una band impegnata in manifestazioni antimafia che pubblica due album: “Storie poco normali” (2002) e “Maschere felici” (2006). Nel 2010, dopo lo scioglimento del gruppo, Antonio decide di intraprendere la carriera solista adottando lo pseudonimo Dimartino e pubblica l’album “Cara maestra abbiamo perso”, che segna l’inizio di una nuova fase artistica.

Nel corso degli anni, Dimartino ha collaborato con numerosi artisti della scena musicale italiana, tra cui Brunori Sas, con cui ha scritto “Diego ed io”, una canzone parte dell’album “A casa tutto bene” utilizzata come sonorizzazione per la mostra di Frida Kahlo al Mudec di Milano. Ha inoltre scritto brani per artisti come Malika Ayane, Arisa, Levante e Irene Grandi, dimostrando una versatilità che spazia dalla scrittura alla composizione.

Dimartino a Sanremo

La prima partecipazione di Dimartino al Festival di Sanremo risale al 2021, quando, in coppia con Colapesce, presenta il brano “Musica leggerissima”. La canzone ottiene un enorme successo, diventando uno dei tormentoni dell’anno e aggiudicandosi cinque dischi di platino. Il duo torna sul palco dell’Ariston nel 2023 con la canzone “Splash”, che si aggiudica il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla”.

Nel 2025, Dimartino torna a Sanremo come ospite di Brunori Sas nella serata dedicata alle cover. La loro esibizione è stata una delle più attese del Festival, unendo due delle voci più rappresentative della musica d’autore italiana contemporanea. La scelta del brano e l’interpretazione hanno suscitato grande entusiasmo tra il pubblico e la critica, confermando ancora una volta il talento e la versatilità di Dimartino.

La vita privata

Nonostante la notorietà, Dimartino ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. È legato sentimentalmente a Michela Forte, fotografa e madre della loro figlia Ninalou, nata nel 2017. Il nome Ninalou è un omaggio alla madre di Antonio, Nina, e a Lou Reed, di cui Michela è una grande fan. La famiglia rappresenta un pilastro fondamentale nella vita dell’artista, che ha spesso tratto ispirazione dalle sue esperienze personali per le sue composizioni.

Dopo la conclusione della collaborazione con Colapesce nel 2024, Dimartino ha proseguito la sua carriera solista, continuando a sperimentare e a rinnovarsi. La sua partecipazione a Sanremo 2025 al fianco di Brunori Sas è solo l’ultima testimonianza di un percorso artistico in continua evoluzione, caratterizzato da una costante ricerca musicale e da una profonda sensibilità artistica.