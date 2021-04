Diletta Leotta, Tapiro di Striscia la Notizia: “Matrimonio con Can Yaman? Non è saltato, storia è vera”

In arrivo per Diletta Leotta il sesto Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. L’ambito “riconoscimento” consegnato da Valerio Staffelli, il popolare e storico inviato del Tg satirico di Antonio Ricci, ha deciso di consegnare la celeberrima statuetta alla giornalista sportiva dopo il gossip che insiste sulla fine della storia d’amore con Can Yaman.

Diletta Leotta, Tapiro di Striscia la Notizia per la storia con Can Yaman

Diletta Leotta e Can Yaman sono davvero in crisi? La loro relazione è giunta al capolinea? Il matrimonio è saltato? Ma soprattutto, la storia è vera o no? Tutte domande che hanno richiesto l’intervento di Staffelli e di Striscia per fare finalmente chiarezza.

E quale miglior modo se non quello di intercettare almeno uno dei protagonisti del gossip? Ed ecco che Valerio si è recato direttamente dalla Leotta nel servizio di Striscia la Notizia che vedremo questa sera, subito dopo il Tg5 delle 20.00.

Se in passato Staffelli non era riuscito nell’intento di consegnare il celebre Tapiro alla coppia – in quel caso Can Yaman riuscì a dileguarsi portando con sè Diletta Leotta – questa volta è andata decisamente meglio. E la giornalista e volto di Dazn ha rilasciato anche una dichiarazione all’inviato ritirando il Tapiro fuori dallo stadio San Siro di Milano:

Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business.

Sarà davvero così?