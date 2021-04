Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman? “Scaricato in fretta e furia”: lei in hotel con un altro

Diletta Leotta sostiene con forza che la storia con Can Yaman sia vera, ma le indiscrezioni dicono tutt’altro. Ormai da tempo, infatti, si rincorrono le voci di una presunta crisi tra la giornalista e volto di Dazn e l’attore turco. Una presunta maretta che secondo alcuni si sarebbe trasformata nella rottura definitiva. Adesso spunta un altro rumor croccantissimo sulla coppia.

Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman per un altro uomo?

Sono stati in pochi a credere davvero all’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, ma ora la loro relazione sembra essere giunta ufficialmente al capolinea. Anche le voci di un presunto ed imminente matrimonio tra i due sarebbero state giudicate come un tentativo di alimentare la visibilità di entrambi.

Adesso, l’ultimo a lanciare la bomba sulla presunta coppia è Dagospia che rilancia la voce della crisi e addirittura annuncia la presenza di un terzo incomodo, un altro uomo che sarebbe entrato nelle grazie di Diletta Leotta. Ecco cosa scrive in merito al gossip:

Sapete perché Diletta Leotta ha scaricato in fretta e furia il turcomanno Can Yaman? Perché si è dedicata al ripasso degli highlights della serie A in compagnia di Ryan Friedkin. Lui è noto perché è il figlio del proprietario della Roma. Per una settimana, i due hanno sfogliato gli almanacchi del campionato in un hotel de charme di Roma.

L’uomo citato da Dagospia, Ryan Friedkin, è il figlio del proprietario della Roma nonchè vicepresidente. Cosa ci sarebbe di vero dietro il presunto soggiorno romano? Intanto Can Yaman, che è tornato sui social, continua a restare in silenzio.