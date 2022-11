Giulia Salemi è una delle più talentuose ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Sempre in prima fila per sostenere cause importanti, anche nel ruolo di regina social sta regalando al pubblico enormi soddisfazioni facendo emergere un talento non da poco.

Intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, Giulia Salemi ha svelato come ha reagito dopo essere stata invitata a parlare alla Camera dei Deputati:

Mi sono chiesta: “Perché io? Sarò la persona giusta?”. Poi ho pensato che, se avevano chiamato me, un motivo c’era. Il mondo digitale sta avvicinando i giovani alle istituzioni e il mio video è arrivato a milioni di persone. Mi sono emozionata, succede quando qualcosa ti sta veramente a cuore. Ho ricevuto messaggi di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare, ma hanno bisogno di tutela e protezione. Molte persone hanno paura perché si rischia di morire prima che vengano presi provvedimenti seri. Servono leggi più severe.

Giulia Salemi ha anche parlato della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli: