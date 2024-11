Tensione tra Diego Lazzari e Rudy Zerbi: rischio sostituzione, la reazione shock della produzione – VIDEO

Il daytime di oggi di Amici ha visto protagonista Diego Lazzari, cantante della squadra di Rudy Zerbi. Dopo una settimana di polemiche e confronti accesi, l’insegnante ha fatto capire che il percorso di Lazzari potrebbe interrompersi a favore di una nuova aspirante allieva.

Diego verso la sostituzione: l’intervento di Rudy Zerbi

Zerbi ha convocato i ragazzi per visionare le esibizioni di tre artiste, che lui stesso ha definito promettenti. Tuttavia, con un colpo di scena, ha rivelato l’intenzione di scegliere una di loro come possibile sostituta di Diego, data la posizione dell’allievo spesso agli ultimi posti nelle classifiche di gradimento, persino tra i suoi compagni.

Rudy ha spiegato che il parere degli altri ragazzi è per lui indicativo del talento di ciascun allievo: “Credo che vi conosciate molto bene, anche di più di altri professionisti, e per me questo dato conta molto”.

Questo commento ha scatenato la reazione di Diego, che ha contestato la validità delle classifiche come parametro per giudicare un artista. Secondo il giovane, il valore della musica non si misura con i numeri e l’ha espresso chiaramente: “Io faccio musica per comunicare con le persone, non per arrivare primo in classifica”.

Il rischio di sostituzione: la reazione choc della produzione

Zerbi, per nulla convinto dalle parole di Diego, ha ribadito la necessità di confrontarsi con classifiche e gradimenti nel mondo musicale, arrivando a suggerire all’allievo di “cambiare mestiere” se il giudizio degli altri lo infastidisce a tal punto. La discussione ha raggiunto toni tesi, e Diego, esasperato, ha minacciato di lasciare la scuola: “Non voglio stare in un posto in cui la pensano così, a questo punto me ne vado e basta”.

Mentre la produzione gli ha fornito la modulistica per lasciare il programma, Diego ha poi cercato un altro confronto con Rudy, questa volta con toni più pacati ma senza rinunciare alle proprie convinzioni.

Un finale incerto: Rudy sostituirà davvero Diego?

La situazione resta aperta: Rudy Zerbi sembra deciso a valutare seriamente la possibilità di sostituire Diego con una delle tre artiste. La tensione tra i due lascia in sospeso il futuro dell’allievo, e i fan si chiedono se la determinazione di Lazzari basterà a convincere l’insegnante o se assisteremo presto a un cambio di banco.

“Sto pensando a un’eventuale sostituzione…” Il prof Zerbi in collegamento con la casetta ha una comunicazione da fare a Diego #Amici24 pic.twitter.com/brlH0fpAHn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 13, 2024

Diego ha manifestato la volontà di lasciare la scuola e dopo una telefonata con la produzione, in casetta arrivano i documenti necessari per abbandonare il programma… #Amici24 pic.twitter.com/s44ulSGK82 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 13, 2024