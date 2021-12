Diana Del Bufalo continua a far discutere. L’attrice ed ex allieva di Amici, ogni tanto se ne esce con qualche sfondone che, per forza di cose, fa letteralmente infuriare il popolo dei social. Questa volta ha puntato in “alto” con delle dichiarazioni No Vax.

Diana Del Bufalo: “I vaccini non servono a niente”, scoppia la polemica

Diana Del Bufalo in una diretta delirante, come fa sapere il buon Domenico Marocchi, ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”.

Poi avrebbe anche aggiunto:

I vaccini non servono a niente, i vaccini sono deludenti, io ho deciso di non vaccinarmi.

Dopo aver sollevato un polverone social senza precedenti, è intervenuta:

Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un pò di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo.

“Diana Del Bufalo”:

Per questo tweet di @domenicomarock pic.twitter.com/oBdXdPX6Dt — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 30, 2021

Raga: non Diana del Bufalo che non si vaccina, però poi si lamenta se non la fanno entrare da qualche parte… 🤡 pic.twitter.com/FnKZ4KVe9U — Nicole ~ SAW NWH x2🦁⧗ (@wizavengers) July 17, 2021

La replica di Diana Del Bufalo è ancora più ridicola. E poi basta con queste lezioni ai giornalisti. Imparate a scusarvi per le cazzate che dite. #DianaDelBufalo pic.twitter.com/gg36s3ALi7 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 30, 2021