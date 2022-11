Diana Del Bufalo, intervistata dal Corriere della Sera ha svelato di soffrire di un particolare disturbo. L’attrice ha anche parlato dell’ex fidanzato Paolo Ruffini e cosa ne pensa di Maria De Filippi.

Ho un disturbo: la coprolalia , l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette , mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali.

Diana Del Bufalo ha raccontato di avere un ottimo rapporto con Paolo Ruffini e precisa cosa la lega a Cristiano Caccamo:

I nostri follower non credono al fatto che due che vanno d’accordo possano non stare insieme. Ci dicono di continuo: “Siete belli, simpatici, avete questa connessione speciale, ci volete far credere che non avete una storia?” Ebbene sì: l’amicizia tra uomo e donna esiste.