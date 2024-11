“Deve essere squalificato!”: nuove rivelazioni di Tommaso, ecco cosa ha svelato

I fan del Grande Fratello non ci stanno, e chiedono a gran voce la squalifica di Tommaso Franchi, dopo le recenti rivelazioni rese al resto della Casa. Di ritorno dalla sua trasferta spagnola, infatti, il gieffino ha svelato alcuni aspetti dell’esterno.

Nuove rivelazioni di Tommaso: rischio squalifica?

Tommaso ha innanzitutto svelato il vincitore delle elezioni presidenziali Usa, i motivi del cambio di messa in onda del Grande Fratello e l’influenza di Luca Calvani all’esterno.

Già questo era bastato a chiedere dei provvedimenti, eppure il gieffino, nelle ultime ore, ha proseguito con le sue rivelazioni, come riportato dai colleghi di Biccy.it: ha svelato che a salvare Mariavittoria sarebbero stati i fan di Jessica ed ha anche rivelato che Amanda, fuori, non sarebbe poi così forte. Successivamente ha anche spiegato come mai Iago Garcia sarebbe stato eliminato:

Iago è stato eliminato perché si è messo contro Shaila e Lorenzo. Poi Amanda è a rischio, capiscimi, lei rischia. Basta però parlarne.

Tommaso si è giustificato spiegando di averlo capito stando in Spagna, ma il popolo social si è indignato al punto da chiedere la sua squalifica. Saranno davvero presi provvedimenti?

Tommaso deve essere squalificato Continua a riportare cose dal fuori Ora dice a Maria Vittoria che si è salvata perché appoggiata dalle fan di Jessica quando è una delle più amate dell’edizione. Non si può falsare il gioco così.#grandefratello #mavier — cg87 (@cagi_87) November 13, 2024

Tommaso dice a Mariavittoria che l’hanno votata i fans di Jessica!

“In Spagna ho capito anche questo”

#grandefratello pic.twitter.com/25vsMGCKeC — ˢᵒ_ᵂʰᵃᵗ ✨‍♀️ (@SenzaSenso___) November 13, 2024

A: anche a te la Spagna ha fatto bene, sei bello carico

T: una visione più totale

eh, ci credo, con un telefono in mano #grandefratello pic.twitter.com/xknP7bxNtM — ˢᵒ_ᵂʰᵃᵗ ✨‍♀️ (@SenzaSenso___) November 13, 2024

Questo non è leale né corretto: scrivere quanto è stato letto fuori e fare riportini non è giusto, l’anno scorso è stato mandato in nomination diretta Stefano devono prendere provvedimenti #grandefratello @GrandeFratello @Beatrice_Luzzi_ #morline #javier7 #heleners #GFrouge pic.twitter.com/qVQrbYEazD — E.Celine (@Celinewood18) November 14, 2024