Bianca Guaccero sbotta contro le fake news che vorrebbero la chiusura di Detto Fatto o l’arrivo (al suo posto con un programma diverso) di Alessia Marcuzzi che da qualche mese ha dato il suo addio a Mediaset.

E adesso parlo io e stavolta lo faccio sul serio. In queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete… notizie false e pretestuose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti… (qui il riferimento ad Alessia Marcuzzi, ndb) scuse non dovute vista la “penna allegra e fantasiosa” di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop.

Il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete. Purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita. Per la qual cosa vi ringraziamo e ringraziamo sempre con tutto il cuore.