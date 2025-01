Il “destino” di Helena al GF: ecco cosa ne pensano gli altri concorrenti – VIDEO

Stasera, mercoledì 8 gennaio, quasi sicuramente Helena Prestes verrà squalificata dal Grande Fratello (qui vi spiego perché Jessica Morlacchi dovrebbe ricevere lo stesso trattamento). Cosa ne pensano gli altri concorrenti della Casa?

Il “destino” di Helena al GF: ecco cosa ne pensano gli altri concorrenti

Javier si è confrontato sia con Amanda che con Maxime e, in entrambi i casi, si è mostrato preoccupato per la squalifica di Helena.

Secondo la Lecciso la sua amica verrà “graziata” dal Grande Fratello. Anche Maxime ha esposto lo stesso pensiero anche se, secondo lui, la Prestes meriterebbe la squalifica.

Ecco i VIDEO: voi cosa ne pensate?

javi che chiede ad amanda se secondo lei hele andrà via ed entrambi sono convinti che non succederà nulla…#helevier pic.twitter.com/uLXpdacVaO — asia javi7 ☽ (@asiaobriien) January 7, 2025

#heleners #helevier #javi7 #grandefratello

J “lei è convinta che domani esce”

M “secondo me no, però per quello che è successo sarebbe giusto”…

J “no secondo nn sarebbe giusto che uscisse”…

Lui la vuole al suo fianco…javi ti sto amando immensamente ✨ pic.twitter.com/ZNFpWvHEh4 — (@alchemistdemon_) January 7, 2025

La scheda della concorrente

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.