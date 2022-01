“Derubata e maltrattata dal mio ex”, Delia ‘salvata’ da Alex Belli

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è ritrovata in camera a sfogarsi con l’amica Manila Nazzaro. L’argomento continua ad essere ancora (!) Alex Belli e le ultime dinamiche. Al centro di tutto, il fatidico anello della discordia.

Delia ha spiegato a Manila cosa c’è stato di grande tra lei e Alex Belli, ma nonostante questo la donna si è detta molto arrabbiata dall’indecisione del marito, commentando il suo atteggiamento:

Manila, al pari di Davide Silvestri, avrebbe le idee molto chiare su Alex Belli, tanto da ammettere:

Lui sta giocando, adesso sta giocando. Alex perdonami ma non riesco a vedere altro in questo momento.

Delia ha allora raccontato alcuni aspetti più o meno inediti del rapporto con Alex e soprattutto ha svelato dei dettagli personali relativi al suo ex marito:

Tu mi dici ‘difendi il nostro amore e cerca di non distruggere quello che abbiamo costruito’. E’ vero, noi abbiamo combattuto tante cose. Lui ha combattuto anche con il mio ex rapporto che avevo che per vendetta ha fatto una marea di cose, di dispetti. Il mio ex, sì – si legge su Blogtivvu – Sono stata derubata, sono stata maltrattata, fisicamente e psicologicamente. Lui mi ha aiutato ad uscire da quel rapporto lì ed io lo ringrazio per questa cosa perchè eravamo innamorati ovviamente e io avevo già lasciato la persona con cui stavo. Lui mi ha dato la spinta ad andare avanti.