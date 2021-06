Le parole dell’ex pm Maria Angioni su Denise Pipitone, rese questa mattina nel corso della trasmissione Storie Italiane hanno avuto un’eco enorme. Era inevitabile che le sue dichiarazioni non potessero passare in secondo piano. A detta dell’ex pm, infatti, Denise non solo sarebbe viva ma avrebbe perfino una figlia. “Sta bene e vive in un ambiente sereno”, ha dichiarato il magistrato che si occupò della prima fase dell’inchiesta, 17 anni fa. Ma l’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio, interviene ed invita alla cautela.

“Denise Pipitone è viva”: l’intervento di Frazzitta

Intercettato dall’agenzia di stampa Ansa, l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise Pipitone, ha commentato le parole di questa mattina rese dall’ex pm Angioni, asserendo:

Invitiamo tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala.

Frazzitta che ha ammesso di parlare anche a nome di Piera Maggio, ha escluso di aver ricevuto segnalazioni in proposito ed ha aggiunto:

Non vediamo tuttavia la necessità di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane o che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura.

Il legale inoltre ha stigmatizzato le dichiarazioni della Angioni in quanto “provenienti da un magistrato che nella sua funzione potrebbe avere un canale privilegiato con i suoi colleghi”.