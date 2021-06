Oggi nel corso di Storie Italiane con Eleonora Daniele, spunta un video con protagonista la figlia di Florina, Antonia, che si presume possa essere Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004.

Il video esclusivo trasmesso su Rai1, mostra la ragazza incontrata da Mariana, la giovane che ha riconosciuto la donna accanto a Danas nel filmato girato dalla guardia giurata Felice Grieco a Milano ormai nel lontano 2004.

“Potrebbe essere un video molto interessante – afferma Maria Grazia Sanrocco, inviata di Storie Italiane – perchè si vede una ragazza che stando a quanto ricostruito sarebbe proprio la stessa a cui fa riferimento Mariana”.

“Questa ragazza fa una videochiamata – ha proseguito l’inviata del programma di Eleonora Daniele – e in quel momento si sente una voce maschile, e la cosa che ci ha colpito e che questa voce la chiama in un modo completamente diverso, la chiama Denisa“.

L’inviata prosegue:

Di fronte a questo nome abbiamo fatto un salto ci siamo chiesti come sia possibile visto che sappiamo che questa ragazza è sempre stata chiamata diversamente. Ci ha fatto riflettere e abbiamo continuato a vedere la conversazione.

Ci preme sottolineare che tutto questo è ora nelle mani degli investigatori, che dovranno accertare le autenticità del tutto e l’identità di questa ragazza.

Noi abbiamo indagato anche in Romania e ciò che emerge e che non vi sarebbe alcun certificato di adozione, anche se ciò non esclude un’adozione diversa. Mariana ci ha detto che questa ragazza non sapeva nulla delle sue origini, non conosceva i suoi genitori naturali… Quindi sentire quel Denisa ci ha fatto riflettere, e se fosse davvero Denise Pipitone?

Sarebbe bene indagare su questa ragazza la somiglianza con Denise Pipitone c’è, e vedere anche la foto della bimba che ha somiglianze con la piccola Denise… sarebbe bene capire esattamente chi sia. Sappiamo che la pista rom non è mai stata abbandonata.