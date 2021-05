Ieri sera, durante la puntata di Quarto Grado, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha aperto annunciando una svolta nel caso di Denise Pipitone. Secondo quanto emerso dalla trasmissione, Anna Corona – ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico della piccola scomparsa – e Giuseppe Della Chiave – nipote di Battista, il teste chiave sordomuto – sarebbero stati indagati.

Alla notizia l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della mamma di Denise Pipitone, ha reagito con grande stizza, riferendo ad AdnKronos:

L’unica svolta che ci attendiamo è il ritrovamento di Denise Pipitone, tutto il resto sono aspetti procedurali su cui non entriamo nel merito.

Il legale non ha nascosto una certa delusione per la fuga di notizie, l’ennesima nel caso, aggiungendo:

Abbiamo appreso la notizia dalla tv. Mi dispiace che possano esserci simili violazioni del segreto istruttorio non solo per noi, ma anche per gli stessi indagati… sempre che sia vero.