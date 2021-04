Era attesa per questo pomeriggio la svolta sul caso Denise Pipitone, ed invece slitta ancora. Dovremo attendere domani per scoprire se la bambina scomparsa dalla Sicilia 17 anni fa è davvero la 21enne russa Olesya Rostova o se si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua. A Mosca la decisione è stata quella di rinviare a domani la messa in onda del programma nel quale sarà svelata la verità ma mamma Piera Maggio non ci sta.

Denise Pipitone: la famiglia non ci sta

Cresce la tensione soprattutto nella famiglia di Denise Pipitone e mamma Piera Maggio, nelle passate ore, ha alzato la voce tuonando su Facebook, insieme al marito e padre della piccola scomparsa, Pietro Pulizzi:

Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti…Vogliamo certezza e basta.

A parlare all’Ansa è stato anche il legale della famiglia Pipitone, l’avvocato Giacomo Frazzitta:

Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento televisivo.

La famiglia non ha voglia di cedere a una strumentalizzazione mediatica di una vicenda che, a distanza di 17 anni rappresenta ancora una ferita aperta e per questo l’avvocato ha ribadito anche ad AdnKronos: