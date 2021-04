Denise Pipitone è Olesya Rostov? Il quesito viene sollevato anche nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 dove ieri è intervenuto in collegamento Salvatore Musio, consulente giudiziario e criminalista. L’esperto ha compiuto una vera e propria perizia partendo dalle somiglianze e dalle differenze dei volti di Denise, Olesya e della mamma della piccola scomparsa, Piera Maggio.

In base al materiale che gli è stato fornito, l’esperto ha descritto quelle che sono le eventuali compatibilità tra Denise Pipitone e la ragazza russa che in una trasmissione ha lanciato un appello alla sua vera mamma naturale:

Abbiamo iniziato a vedere delle similitudini per quanto riguarda la radice del naso. Siamo in un ambito di compatibilità perché la forma e il disegno dei profili delle labbra potrebbe coincidere. Sono compatibilità che riguardano solo parti del volto.

Il padiglione auricolare potrebbe fornire ulteriori dettagli ma purtroppo non è visibile negli scatti presi in esame.

Altre somiglianze, anche l’attaccamento del fronte-capelli tra la mamma di Denise e la ragazza russa. Anche per quanto riguarda il setto nasale della ragazza russa noto una concavità a destra, e questo pare che sia un elemento. Abbiamo poi preso in considerazione la distanza tra base del naso e labbro superiore e anche qui potrebbe esserci una vaga somiglianza. Anche la distanza delle radici delle sopracciglia è abbastanza simile. Invece il movimento che dà forma al sopracciglio destro della bambina non è uguale e potrebbe essere un elemento di diversità.