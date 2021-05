Denise Pipitone, nuovi avvisi di garanzia? “Non si escludono altri indagati”

A Mattino Cinque si continua a parlare del caso di Denise Pipitone dopo le ultime novità intervenute in seguito alla riapertura delle indagini. Lo scorso venerdì la trasmissione Quarto Grado ha svelato l’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave ma presto potrebbero intervenire ulteriori novità.

In diretta da Mazara Del Vallo, questa mattina insieme a Federica Panicucci è stata ripercorsa la vicenda con gli ultimi aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone.

Le indagini intanto proseguono anche se la sensazione è che possa presto esserci una svolta. La Panicucci ha domandato alla sua inviata:

La giornalista di Mattino Cinque ha confermato questo sentore:

Non è escluso vi possano essere altri nomi e altre persone indagate. La procura di Marsala lavora in grande silenzio anche se proprio 10 giorni fa sono stati fatti degli accertamenti tecnici proprio sulla ex casa di Anna Corona.