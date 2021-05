Il caso di Denise Pipitone è stato al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto. I riflettori continuano a restare accesi attorno al giallo di Mazara del Vallo in riferimento alla scomparsa della piccola bambina di 4 anni, della quale non si hanno più notizie da 17 anni, esattamente dal primo settembre 2004. Nel corso della trasmissione, ad intervenire in collegamento è stato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, il quale ha rivelato qualcosa di molto importante.

Denise Pipitone e la nuova lettera anonima: parla Frazzitta

L’avvocato Frazzitta da tempo ha rivolto un appello agli abitanti di Mazara del Vallo: chi sa parli. Qualcuno, a quanto pare, avrebbe ascoltato le sue parole e proprio nel pomeriggio di oggi sarebbe giunta una lettera anonima presso il suo ufficio contenente informazioni importanti. Queste le parole dell’avvocato Frazzitta:

Io in questo momento devo comunicare con una persona: oggi pomeriggio al mio studio è arrivata una lettera anonima, ne sono arrivate in questi anni, ma in questo momento ringrazio questa persona che ha scritto questa lettera e perché ha avuto un grande senso civico. Gli elementi che ha introdotto stiamo riscontrando, alcuni li abbiamo riscontrati e non sono mai stati mediaticamente rivelati. Ci sarebbe una interessante credibilità da parte dell’anonimo che ha scritto. Questo è l’unico mezzo con cui possiamo parlare con questa persona. Nel ringraziarla anche dopo 17 anni, abbiamo bisogno di un altro passo da questa persona. In questo momento in qualunque modo potrà farlo, noi possiamo assicurare la massima riservatezza.

L’avvocato ha ribadito che la missiva sarebbe arrivata nel suo ufficio nel tardo pomeriggio di oggi e non sarebbe stata neppure toccata. Al suo interno ci sarebbero dettagli mai rivelati dai media. L’avvocato ha chiosato:

E’ importante che si faccia sentire in qualche maniera, lo ringraziamo per il suo senso civico e chiediamo un ulteriore passo.