Si aggiungono nuovi dettagli sconcertanti al caso di Denise Pipitone, la bimba sparita 17 anni fa da Mazara del Vallo, in Sicilia. I dettagli riguardano la lettera scritta da un soggetto che al momento resta anonimo e finita attualmente nelle mani di tre persone: l’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio; Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto e il procuratore di Marsala, Vincenzo Pantaleo che è tornato a indagare sul caso.

Cosa scrive l’anonimo nella lettera recapitata all’avvocato Giacomo Frazzitta? Ormai il contenuto è diventato di pubblico dominio ed a diffonderlo integralmente è anche Fanpage.it:

Sono diciassette anni che so e sono serissimo. Non ho parlato per paura. Mi trovavo a bordo della mia auto a Mazara del Vallo e sono stato affiancato da un’altra vettura. Ho guardato all’interno dell’abitacolo e ho visto Denise con altre tre persone. Ne sono assolutamente sicuro. Con lei c’erano tre uomini. La bambina piangeva e chiamava la mamma.