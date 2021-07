Denise Pipitone, interrogato Gaspare Ghaleb per tre ore: l’ex di Jessica Pulizzi sentito come testimone assistito

Ancora una volta occhi puntati sul caso di Denise Pipitone ad ormai 17 lunghi anni dalla sua scomparsa. Presso la procura di Marsala le indagini vanno avanti senza sosta ed oggi Chi l’ha visto tornerà a fare il punto con tutti gli ultimi dettagli ed i retroscena.

Denise Pipitone, interrogato Gaspare Ghaleb per tre ore

L’ultima news riportata dalla Gazzetta del Sud nell’edizione online di oggi annuncia l’interrogatorio in corso da parte della procura di Marsala a carico di Gaspare Ghaleb.

Si tratta dell’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise Pipitone, già accusata in passato del suo sequestro ma assolta in via definitiva.

Come rivela il portale nell’edizione siciliana, Ghaleb sarebbe da circa tre ore presso gli uffici della procura dove viene sentito come testimone assistito in quanto nel corso del processo sulla scomparsa della bambina, avvenuta il primo settembre 2004, fu indagato e successivamente condannato per false informazioni a pubblico ministero.

Gaspare Ghaleb è stato recentemente intervistato dalla trasmissione Quarto Grado dove ha confidato di essere stato travolto dal clamore mediatico:

Mi stanno facendo passare per un mostro. Non c’entro completamente nulla con questa vicenda. Ho aiutato la polizia, mi sono prestato a fare delle domande dirette a Jessica in commissariato, dopo che mi avevano pure picchiato lì.