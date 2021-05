Il caso di Denise Pipitone è tornato a popolare le trasmissioni televisive. Mentre a Domenica Live è andato in scena un lungo talk con la guardia giurata in studio e l’ex procuratore capo di Marsala in collegamento, a Domenica In è invece intervenuto l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio. Frazzitta, da Mara Venier, ha fornito nuovi importanti elementi rispetto alla lettera anonima giunta nei giorni scorsi nel suo ufficio.

Caso Denise Pipitone, nuovi dettagli sulla lettera anonima

L’avvocato della mamma di Denise Pipitone nel corso della sua ospitata a Domenica In ha fornito nuovi dettagli inediti sulla lettera anonima:

Ci sono elementi contenuti in essa che non conoscevamo. Non concentriamoci sempre e solo su Anna Corona e Jessica Pulizzi, dunque: abbiamo un quadro nuovo, interessante, dentro lo stesso puzzle. Non ci sono zingari o pedofili, ma nel puzzle compaiono altre figure. Era mezzogiorno, possibile che a Mazara del Vallo nessuno abbia visto niente?

Frazzitta ha continuato quindi a chiedere la collaborazione della cittadinanza di Mazara del Vallo. A tal proposito, un’associazione del posto ha eseguito una donazione di 5 mila euro per ritrovare Denise Pipitone:

E’ la prima volta che qualcuno del luogo investe per arrivare alla verità.

Frazzitta si è espresso anche sui nuovi risvolti relativi alle indagini della procura asserendo: