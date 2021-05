Novità importantissime rispetto al caso di Denise Pipitone, quelle svelate oggi dalla trasmissione Mattino 5. La notizia non ancora confermata dall’avvocato Frazzitta e riportata da Live Sicilia ha dell’incredibile: il famoso testimone anonimo sarebbe uscito allo scoperto dopo i tanti appelli degli ultimi giorni sia da parte dell’avvocato che della mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio.

L’uomo, presunto autore della lettera anonima riportante dettagli importanti sul giallo di Denise Pipitone, come spiega Federica Panicucci nel corso della nuova puntata di Mattino 5, si sarebbe recato nello studio legale dell’avvocato Frazzitta. L’ex pm Maria Angioni, intervenuta in collegamento, ha commentato:

Leggo sui media che pare che il famoso anonimo sarebbe andato a parlare con l’avvocato Frazzitta. Allora io penso che speriamo che sia come ho sempre sperato cioè che l’insieme degli elementi raccolti finalmente riesca ad avere il necessario collante. Poi da lì si può riuscire a capire ciò che è davvero successo durante le indagini.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma e il testimone raccontasse davvero ciò che avrebbe visto 17 anni fa, cosa potrebbe accadere? L’ex pm Angioni ha replicato:

Che arrestano qualcuno. Sappiamo già dalla lettera che l’anonimo ha visto delle persone con la bambina dentro la macchina, quindi sono i sequestratori. Se conferma questo… Se so di chi si tratta? No… non conosco quello che non è stato rivelato dai media giustamente.