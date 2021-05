Il caso di Denise Pipitone si sta costellando di nuovi e importantissimi retroscena. Oggi, nel corso di Pomeriggio 5 è stata mostrata un’auto bruciata dove potrebbe essere stata caricata la bimba sparita nel nulla ormai da anni.

L’auto bruciata dove potrebbe essere stata caricata Denise Pipitone

La procura di Marsala sta facendo delle verifiche sul mezzo ritrovato vicino a via Rieti che potrebbe essere proprio l’automobile utilizzata per caricare la piccola Denise Pipitone al suo interno così come riferisce il testimone anonimo nella lettera che ha fatto recapitare all’avvocato Frazzitta.

Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha mostrato in diretta le immagini della macchina bruciata, cercando di approfondire la spinosa faccenda:

Eccola lì, guardate. Sono due immagini che vi mostriamo e vi spieghiamo perché. Perché c’è una possibilità, un sospetto, che quella che è bruciata da tanto tempo potrebbe essere l’auto bruciata allora. Quella nella quale fu vista dal testimone la piccola Denise Pipitone insieme a tre persone.

Parole confermate anche dall’inviata in collegamento con la Procura di Marsala:

Pare che siano state fatte, siano in corso ancora delle verifiche su quest’auto che è stata trovata, tra l’altro, in una delle zone dove noi siamo stati spesso. Si trova vicino via Rieti, che è una zona molto importante in tutta la storia di Denise Pipitone. È un’auto senza targa, parzialmente bruciata, di colore scuro. Gli inquirenti probabilmente vogliono capire se è un’auto utilizzata, magari, per il rapimento di Denise o è l’auto indicata nella lettera anonima che è stata inviata, qualche giorno fa, proprio all’avvocato Frazzitta, in cui una persona parla proprio di un’automobile.

Nel frattempo, dopo il test del DNA sulla ragazza di origini rumene, si è scoperto che non sarebbe lei Denise Pipitone.