Dopo essere stato sospeso da Instagram, presumibilmente per via dei suoi contenuti decisamente “croccanti”, Denis Dosio si è sfogato su TikTok postando un video dove piange e svela di dover tornare in cantiere a lavorare con suo zio.

Pensate sia un gioco? Bene, io non mi sto divertendo! Vi diverte far chiudere i profili di persone solo perché non vi piacciono? Voi non avete la minima idea di quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà. E voi mi deridete, nel frattempo che viene distrutta! Fanc*lo! Ad agosto dovrei andare a Ibiza e invece devo andare nel cantiere di mio zio con lo scalpello a lavorare, devo tornare a lavorare: io non ci torno, non ci torno a lavorare! Non sotto 30 gradi!

Ok? Fottet*vi, deridete di me, perché tanto tornerò! Se c’è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma, faccia una storia, un post, qualunque cosa! Con un hashtag #IosonoconDenis perché solo con voi posso sperare di tornare a prendere il mio profilo, vi prego raga! E’ tutto ciò che ho, non voglio tornare a lavorare… Vi prego… Non gliela diamo vinta. Non oggi…