A distanza di due giorni dall’attacco diretto di Paola Di Benedetto a Denis Dosio, la fidanzata di quest’ultimo, Emy Buono, interviene in una intervista rilasciata a ThePipol_gossip, replicando alla vincitrice del GF Vip 4.

Ma cosa aveva detto Paola Di Benedetto sull’influencer Denis Dosio? Occorre fare un piccolo passo indietro. Durante una diretta su Twitch, ospite del creator GrenBaud, Paola si era lasciata andare ad alcuni commenti su dei ragazzi celebri dei quali non veniva fatto il nome. Imbattendosi nella foto di Denis Dosio però, aveva commentato in un modo abbastanza esplicito alla luce dei ‘precedenti’ dell’influencer:

Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c**o ha superato… ah si è capito chiaramente. E vabbè, ragazzi.