La delirante convinzione di Lino Giuliano: cosa ha scritto al Grande Fratello, la nuova frecciatina vi farà sbellicare dalle risate

Nonostante siano passati mesi dalla sua controversa squalifica, Lino Giuliano continua a lanciare stoccate al Grande Fratello perché non gli è andato giù il suo mancato ingresso. L’ex volto di Temptation Island non ha mai smesso di esprimere il suo disappunto per l’esclusione dal reality, alimentando polemiche anche attraverso i social.

Lino Giuliano la spara gigante sul Grande Fratello

L’ultima provocazione di Lino è arrivata dopo una serata a Zurigo, dove, davanti a decine di fan, ha esordito sul palco con: “Siamo qua dopo tanto tempo, divertiamoci!” per poi aggiungere ironicamente: “Sto a Zurigo e non c’è nessunoooo!”.

Successivamente, Lino ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio diretto alla produzione del Grande Fratello:

Grande Fratello, senza di me il tuo share non è lo stesso. Con questi pseudo personaggi costruiti, per me sarebbe stato un gioco da ragazzi vincere. Da solo avrei portato sei milioni di telespettatori e con la parte restante degli altri coinquilini saremmo arrivati a sette milioni! Grazie Maria, sei la numero uno!



Qualcuno dica a Lino Giuliano che sei milioni, manca poco e non li fa neppure il Festival di Sanremo.

La critica alle decisioni del reality

Recentemente, Giuliano ha anche commentato il provvedimento disciplinare preso nei confronti di Helena Prestes, definendolo troppo leggero. Secondo Lino, le regole del reality non sarebbero state applicate equamente:

Le regole non sono state uguali per tutti. Io sono stato espulso per molto meno rispetto a un lancio di un bollitore, gesto pericoloso e inaccettabile.

La squalifica e il malcontento

Annunciato come concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello, Lino è stato espulso prima ancora di entrare nella Casa a causa di un insulto omofobo rivolto a Enzo Bambolina. Da quel momento, Giuliano non ha mai smesso di manifestare il suo malessere per la decisione, alimentando polemiche sui social e durante i suoi eventi pubblici.

A casa mia questa cosa si chiama solo in un modo: