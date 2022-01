Dopo Alex Belli (ad Avanti un altro pure di sera) anche Delia Duran ha svelato che tra il marito e Soleil Sorge ci sarebbe stata dell’intimità mentre si trovavano al Grande Fratello Vip.

Alex mi ha confessato tutto. C’è stata un’intimità tra lui e Soleil. Me lo ha detto dopo che l’ho perdonato. Questo è stato lo sbaglio più grande che ho fatto. Perché tu sai, quando ami sei cieco no?

Intanto nella Casa del GF Vip l’ingresso di Delia ha già creato scompiglio e proprio Soleil si è trovata in lacrime definendola una “morta di fama”. Anche Katia, così come riferiscono le colleghe di Isa&Chia, ha preso le parti della Sorge:

E’ stato un ingresso inutile. E’ entrata con un’arroganza incredibile. Con le mani sui fianchi. Mah… Noi staremo tutti intorno a te finché ci siamo. Non se ne può più, di Alex della moglie… Basta.

Anche Davide Silvestri si è schierato contro la Duran:

In ultimo, sempre come si legge sul sito di Isa&Chia, Soleil avrebbe un asso nella manica che potrebbe ribaltare gli eventi:

Infine, parlando in giardino con Davide, la Sorge si è detta pronta a tirare fuori quello che ha definito il suo “asso nella manica”, se ciò si rivelerà necessario. La gieffina non sarà infatti più disposta a proteggere il suo ex compagno di avventura, anche se vorrà dire tirare fuori tutta la verità.