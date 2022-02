Il ritorno di Alex Belli nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip potrebbe ora mettere nei guai anche la moglie Delia Duran, prima finalista del reality condotto da Alfonso Signorini. La modella venezuelana rischia davvero la squalifica?

Delia Duran rischia la squalifica?

La voce si è sollevata nelle ultime ore anche alla luce degli avvenimenti nella spiatissima Casa. Delia è stata letteralmente trascinata in bagno da Alex Belli togliendosi il microfono e violando doppiamente il regolamento del GF Vip.

Secondo il regolamento ormai totalmente stravolto, infatti, i concorrenti non solo non possono entrare in coppia in bagno ma non dovrebbero neppure togliersi il microfono.

L’evento ha ovviamente sollevato subito la rivolta social, con numerosi utenti che hanno chiesto la squalifica immediata per Delia Duran e l’uscita dal gioco di Alex Belli che, sempre secondo il famoso regolamento, in seguito alla precedente squalifica non solo non avrebbe più potuto presenziare in studio, figuriamoci fare ritorno in Casa.

Difficilmente arriveranno provvedimenti da parte del GF Vip, dal momento che ormai l’attenzione sembra essersi concentrata proprio sul triangolo ormai sfaldato con protagonista Alex Belli, ma sui social sono in tanti a manifestare il proprio malcontento per il “pongo-regolamento” di questa bizzarra edizione.

Bufera social

Questa cosa è da squalifica, non ci può chiudere in bagno in due senza microfono. Oltretutto con uno appena entrato #gfvip pic.twitter.com/PF7yOJt7DI — solsken (@ssolskeen) February 16, 2022

ma delia non ha tecnicamente violato il regolamento ? #jeru — ce⚖️ (@cgxx178) February 16, 2022

Ma nessuno dice niente che Delia e Alex si sono chiusi in bagno in due (cosa che va assolutamente contro il regolamento, a maggior ragione che Alex è ormai un elemento esterno che avrebbe potuto comunicare di tutto? Percentuali/strategie/copioni/consensi etc?)#gfvip #jeru — Bimba di Lupo Lucio (@la_giambica) February 16, 2022