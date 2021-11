Delia Duran è prontissima per il confronto con Alex Belli (e Soleil Sorge) al Grande Fratello Vip. Stasera la moglie dell’attore entrerà in Casa e, attualmente, starebbe seguendo le dinamiche dall’albergo per via della quarantena.

“Delia vede tutto”, Alex e Soleil ringalluzziscono la trama prima del confronto

L’Agent Beast del Twitter ci parla di una “trama” particolarmente ovvia. Delia in quarantena, in attesa di entrare, sta seguendo dall’albergo ciò che accade nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Non è un caso che in questi giorni Alex e Soleil siano molto più complici massaggi, situazioni ambigue, Delia vede tutto e arriverà carica”, scrive l’account.

Ma pensa te… io ero convinta che la Duran in quarantena stesse recuperando tutte le serie TV arretrate su Netflix invece di seguire il GF Vip con protagonista il marito (e al quale lei prenderà parte tra qualche ora).



Vedremo quanto durerà la sua permanenza nella Casa. A fiuto, trasformandomi in un autore tv per dieci secondi, direi che la trama è abbastanza aperta: se il triangolo avrà una sorta di appeal sul pubblico, ovviamente, la presenza di Delia si prolungherà.