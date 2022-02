Miriana, Nathaly e Manila ne hanno approfittato per parlare con Delia Duran del malessere che, ultimamente, tormenta Jessica, sperando che possa cambiare il suo atteggiamento nei confronti di Barù.

Le concorrenti hanno notato che Delia asseconda troppo spesso le attenzioni di Barù, giocando con la sua femminilità e sensualità. “Ho un modo di scherzare anche con lui così” ha replicato la moglie di Alex Belli, non comprendendo cosa dovrebbe cambiare nel suo comportamento:

È lui che ha iniziato a scherzare. Sto cercando di rifiutare per rispetto di Jessica. Come amico perché non posso parlarci? Mi pongo in modo differente? Che male c’è se parlo con lui? Se mi piace? Ho detto che è una persona stupenda, carina che ci fa divertire tutti quanti… cosa c’è di male? Al di là di questa roba non me ne frega niente di nessuno qui dentro. Posso essere libera di parlare con Antonio, posso essere libera di parlare con Barù, Gianluca, Giucas, cosa c’è di male? Niente? E allora… È lui che inizia a fare così e scherzare. Lo fanno anche altre persone che non voglio neanche nominare e nessuno dice niente. Io non voglio cambiare perché chi mi vuole accettare mi accetta e chi non vuole…