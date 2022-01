“Delia non sente più i sapori”, il GF Vip censura tutto: social preoccupati

In queste ore sui social in tanti hanno manifestato preoccupazione dopo una frase di Delia Duran che non è passata inosservata. A quanto pare l’ex moglie di Alex Belli avrebbe svelato di non sentire i sapori. Una frase che per numerosi utenti è sembrata un vero e proprio campanello di allarme.

Delia non sente più i sapori? La reazione social

Come sappiamo, tutti i Vipponi sono sottoposti periodicamente a tampone ma purtroppo l’incubo Covid è sempre dietro l’angolo. E’ bastata una frase di Delia Duran per far pensare subito al peggio. La donna avrebbe spiegato di non sentire più i sapori ed a quanto pare anche gli odori.

Non solo: in tanti avrebbero anche notato una “brutta tosse” da parte di Delia. Dopo la sua frase il Grande Fratello Vip avrebbe prontamente censurato tutto.

Sul web però la frase è stata sentita chiaramente e soprattutto ha destato scalpore, almeno stando alle reazioni preoccupate su Twitter.

