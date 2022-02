Dopo aver ricevuto una proposta shock da Delia Duran, Antonio Medugno fa un passo indietro e si sottrae ai possibili teatrini che potrebbero nascere con l’imminente ingresso nella Casa del GF Vip di Alex Belli. Nelle passate ore il tiktoker si è ritrovato in sauna con Gianluca Costantino ed i due hanno chiacchierato proprio dell’avvicinamento audace di Delia.

Antonio ha deciso di fare un passo indietro dopo aver capito di essere stato “usato” da Delia Duran per tornare dal marito Alex Belli: “Se tu mi dici ‘Io torno sicuramente con lui appena vedo Alex’, che cazz* fai?”, ha commentato Medugno. Secondo l’amico Gianluca farebbe bene a tornare da Alex se veramente innamorata, ma senza mettere in scena altro teatrini.

Antonio ha allora svelato altri dettagli relativi ad alcune proposte fatte dalla venezuelana:

Si, ma non è che se gli vuoi far pagare quello che ti ha fatto io sarei quello di turno che è arrivato e ti fa tornare dal tuo ragazzo… sei pazza! Poi se mi dici ‘ti voglio conoscere’ ok, ma così no. Lei ha dichiarato che lo lascia, poi quando però le chiedo se è sicura mi fa ‘sì io ci faccio pace se lo vedo perché lo amo, è il mio uomo e fuori ci vedremo io, lui, te e una mia amica’, no… All’inizio parte con ‘ci vediamo fuori io, te e Alex’. Faccio io ‘no, ci vediamo fuori io, tu, Alex e dieci tue amiche’. E lei mi fa ‘va bene, ci vediamo fuori io, tu, Alex e una mia amica’.