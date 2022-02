Alex Belli stamattina ha portato il caffè a Soleil Sorge e dopo è scoppiato a piangere tra le sue braccia. Questa immensa intimità ha fatto andare su tutte le furie Delia Duran, che si è arrabbiata con il marito.

Alex piange tra le braccia di Soleil: la furia di Delia “datti una regolata…”

Si permette al mattino di portarle il caffè, ma stiamo scherzando? Adesso viene anche a fare il servizio a tutti quanti, a portare il caffè a tutti quanti? Ma stiamo scherzando? Datti una regolata ciccio, abbiamo iniziato proprio bene. Mi viene a svegliare e poi va a svegliare anche lei? E no ciccio, se tu sei venuto a riconquistare tutti quanti no! Prima pensi a tua moglie e poi agli altri, perché svegliare me e poi svegliare anche le altre, no! Un po’ di meno, fai un po’ di me. Le attenzioni che dai a me non le devi dare pure alle altre! Questo non è il focus della nostra vita? Purtroppo sì, ciccio perché i dettagli fanno la differenza, va bene?

Alex, così come riportano le colleghe di Isa&Chia, ha trovato eccessivo lo sfogo della moglie:

Si ma Delia ripigliati, perché questa non è la Delia che io conosco. Amore io sono fatto così, offro le cose a chi mi pare e piace. Ma perché non posso essere accettato in questo modo? Cos’ho di sbagliato? Quello che sono lo faccio vedere in maniera limpida e chiaro e lei ha imparato a conoscermi in questi tre anni di relazione. Rido e scherzo con le persone, ma perché non ritorni la donna che ho incontrato? Queste scenate, da soap opera sudamericana… Sono venuto prima da te e poi le ho chiesto se voleva anche lei un caffè. Sono così con tutti, anche a casa, io ogni mattina ho un set dentro casa, te lo sei dimenticato?

Delia ha aggiunto:

No! In tre anni non ti sei mai permesso di svegliare altre persone con cui hai avuto un bellissimo rapporto. Tu sei venuto qui per riconquistarmi, a riparare quello che c’è stato. Devi fare solo ed esclusivamente per la persona che stavi perdendo e non andare a risolvere con altre. Non me ne frega niente, questo gesto che hai fatto non mi piace. Ci sono degli atteggiamenti che devi avere con degli amici e altri con la persona che stavi perdendo. Tu vuoi sempre risolvere le cose a modo tuo e non mi va.

Alex, quindi, dopo la sfuriata di Delia ha spiegato le sue ragioni anche a Manila:

Io e lei dobbiamo essere noi stessi, io non posso limitare lei e lei non può limitare me. Questi sono rapporti interpersonali, se io sono venuto qui, sono venuto qui per lei, sono 48 ore che sto con lei. La donna che io conosco e che è con me in ogni situazione… non è vero che Sole non è dalla sua parte… Stiamo attaccati come Alessandro e Francesca Cipriani? Viaggiamo così 24 ore? Secondo te io sono questo? Io sono qui per venire incontro a tutto quello che lei vuole.

E se Manila ha dato ragione a Delia, Soleil ha preso le difese di Alex:

Falsità è l’aggettivo che descrive questa situazione, io prima gliel’ho detto, la nostra complicità qui dentro non puoi viverla e lui mi ha detto “assolutamente no“, ma la coerenza e la verità sarebbe che lui si senta libero di fare quello che vuole, quello è l’amore libero. Il fastidio vuol dire limitare la persona che si ha accanto, è falsità limitare se stessi. Falsità è l’aggettivo che descrive questa situazione, lui è costretto ad essere falso rispetto al suo comportamento e a quello che è, per cosa? Per rendere falsamente felice una persona? Non è una cosa normale a mio parere. Il mio istinto ci aveva visto e lungo e lo avevo detto ad Alex, avevo detto tutta la spontaneità dell’essere e del nostro rapporto, qui in casa, purtroppo non è possibile.

Anche Jessica si è espressa in merito:

Prima che entrasse Delia, Alex e Soleil avevano un buon rapporto e loro avrebbero dovuto ricostruire il loro rapporto partendo da quello che si era instaurato tra lei e Delia, se lei le ha spiegato tutta la verità e Delia l’ha accettato, ha perdonato il passato di Alex con Sole, se non non avrebbe senso che lei si è avvicinata a Sole.

Pure Katia ha detto la sua:

Scusate ragazzi, io ho più anni di voi e posso dire una cosa: ci sono delle cose che in un essere umano sono naturali, è vero, ma bisogna anche controllarsi perché vivi in mezzo alle altre persone.

Direi che ci sono tutti gli elementi per una puntata “bomba” questa sera.

